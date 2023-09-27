Падают с потолка: полчища тараканов захватили многоэтажку

В Екатеринбурге жители одного из домов бьют тревогу из-за полчища тараканов, которые заполонили весь подъезд. По словам людей, насекомые даже падают им на головы с потолка. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, все происходит в многоэтажке на улице Бебеля. Жители не знают, что им делать с армией тараканов, которых становится все больше.

«Они ползут из всех щелей, запах стоит отвратительный, а в подъезде валятся прямо на голову», – пожаловалась жительница дома.

Люди уверены, что тараканы появились из-за соседки, которую называют неблагополучной. По их словам, именно из ее квартиры насекомые расползаются по подъезду.

Жители говорят, что уже обратились в управляющую компанию и Роспотребнадзор с просьбой провести обработку. Но пока что они пытаются бороться своими силами – раскидывают по подъезду отраву и ставят ловушки у той самой квартиры.

Ранее мы писали о том, как двое детей были госпитализированы с отравлением после дезинсекции квартиры. Родители морили дома тараканов, а девочки надышались ядовитым веществом.