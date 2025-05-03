Пообещали 500 долларов: раскрыта личность поджигателя квартиры рэпера Оксимирона* в Петербурге

Правоохранители задержали мужчину, который поджег дверь рэпера Оксимирона* (настоящее имя — Мирон Федоров*, признан на территории РФ иностранным агентом) в Санкт-Петербурге. Им оказался 30-летний житель Ульяновска.

Мужчина рассказал, что увидел в Telegram объявление, в котором предлагалось поджечь квартиру 40-летнего музыканта в доме на Социалистической улице. Исполнителю пообещали заплатить 500 долларов, но он так и не получил обещанный гонорар, пишут «Известия».

Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, в результате случившегося никто не пострадал. Материальный ущерб, нанесенный злоумышленником, составил примерно 20 тыс. рублей.

Ранее Федорова* обвинили в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек рассказала, что рэпер изнасиловал ее на своем концерте.

*признан иноагентом на территории РФ