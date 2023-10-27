Пообещал 1000 рублей: раскрыты подробности изнасилования школьницы в Подольске

Задержанный по обвинению в изнасиловании мужчина в Подольске заявил на допросе, что девочка сама пошла с ним. Он обещал 11-летней школьнице 1000 рублей за время наедине.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

28-летний мужчина рассказал, что увидел ребенка на улице, втерся в доверие и предложил карманные деньги – за это ребенку нужно было провести с ним время наедине. Сначала они, якобы, пошли в квартиру девочки, но там была ее старшая сестра.

Мужчина спросил, есть ли еще места, чтобы спрятаться. По версии задержанного, школьница предложила сходить в заброшенную больницу – там она играла с подругами. В здании мужчина изнасиловал ребенка.

Поначалу он и вовсе отрицал, что встречался с какой-либо девочкой – мужчина настаивал, что был дома с женой. Ему должны избрать меру пресечения. Мужчину проверят на причастность к изнасилованиям еще как минимум пяти девочек.

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