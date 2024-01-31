Понуждение к действиям сексуального характера: участник КВН стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении участника «Клуба веселых и находчивых», который подозревается в понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера, передает ТАСС.

За расследованием случаев понуждения несовершеннолетних к интимной близости следит глава СК России Александр Бастрыкин. Он уже затребовал доклад о ходе работы по данному уголовному делу.

В совершении преступления подозревается руководитель команды КВН «Океан» из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году, Сергей Андрейчук. Эту информацию подтвердил его адвокат.

Ранее сообщалось, что молодого юмориста убили во время фестиваля «Клуба веселых и находчивых» в Сочи. Произошла драка, в результате которой мужчина получил смертельные травмы.