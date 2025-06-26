Понемногу снижают дозировку препарата: ребенка, которого бросили об пол в Шереметьево, готовятся вывести из комы

Врачи наблюдают за состоянием ребенка, которого мужчина бросил об пол в аэропорту Шереметьево. По информации Telegram-канала 112, медики понемногу снижают дозировку седативных препаратов.

Это означает, что в скором времени маленького пациента планирует вывести из искусственной комы. Специалисты не спешат возвращать ребенка в сознание, так как его организм должен окрепнуть к пробуждению.

Врачи склоны к оптимистичным прогнозам, однако пока не заходят далеко вперед. Рядом с мальчиком в больнице находятся его родители. Они не просят никакой помощи, только молиться за их ребенка.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, который напал на мальчика в Шереметьево. На время следственных действий его отправили в СИЗО.