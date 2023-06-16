Понадобился психиатр: в Москве 4-летняя внучка пожаловалась на игры дедушки с ее интимными местами

В Москве 71-летнего дедушку заподозрили в сексуальных домогательствах к 4-летней внучке. Кроха пожаловалась матери на странные игры родственника: он дотрагивался до ее интимных мест.

Дедушка называл это игрой в ползающих червячков. У девочки же тем временем возникли проблемы со здоровьем – ей потребовался психиатр.

Мать отвела ребенка ко врачу и обратилась в полицию. Как выяснилось, семья проживала вместе, у свекра сложились неприязненные отношения с невесткой.

Случалось, что мужчина заходил в комнату с угрозами и пугал внучку из-за ее плача. В какой-то момент женщина забрала ребенка и уехала в съемную квартиру. С рождением второго ребенка родственники снова стали жить вместе.

Весной 2023 года женщина легла в больницу со вторым ребенком. Девочка находилась с бабушкой и дедушкой. После этого ребенок рассказал о странных играх родственника. Мужчина отрицает обвинения: он утверждает, что не остается наедине с ребенком, поскольку боится провокаций, пишет сайт mk.ru.

Ранее мы писали, что мать с бабушкой нашли дневник дочери во время уборки и узнали об изнасилованиях со стороны дедушки.