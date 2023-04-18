Пьяный житель Челябинска избил пассажиров автобуса и попал в поле зрения СК РФ

Как сало известно Telegram-каналу Агентство чрезвычайных новостей, сильно подвыпивший пассажир занял единственное свободное место и принялся вслух реагировать на резкие торможения автобуса и толчею в салоне.

Брань и оскорбления в адрес окружающих вывели из себя 15-летнюю пассажирку, сидевшую рядом с мужчиной. Девушка сделала мужчине нелицеприятное замечание, за что тут же получила кулаком в лоб. За подростка попытались вступиться две взрослые пассажирки, но и на них посыпались удары.

В итоге несколько человек обратились в травмпункт, сотрудники которого тут же передали информацию в правоохранительные органы.

Сообщается, что к делу подключился Следственный комитет РФ.

Уже установлена личность дебошира 1986 года рождения, ранее судимого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.