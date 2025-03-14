Помогла собраться: две девочки спаслись из горящего дома благодаря диспетчеру

Две девочки спаслись благодаря работе диспетчера службы 112. Девушка проинструктировала детей, а потом оставалась с ним на связи, пока не пришла помощь.

В СНТ Октябрьского района загорелся двухэтажный дом, в котором находились 9-летняя девочка и ее сестра. Старшая, несмотря на пожар, не поддалась панике и позвонила в службу спасения, передает Telegram-канал 112. Диспетчер-женщина попросила объяснить, что происходит, а затем проинструктировала школьницу.

Девочка выполнила все рекомендации. Она вылезла в окно и унесла младшую сестру в гараж. Там их встретил сосед, а через некоторое время на место прибыли родители и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что омский врач спас пассажира самолета от кровотечения. Специалист был в отпуске, но, став свидетелем чрезвычайной ситуации, пришел на помощь.