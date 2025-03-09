Отправился в отпуск: врач спас человека от сильного кровотечения на борту самолета

Пассажир рейса в Узбекистан едва не погиб при перелете. У него началось кровотечение. На помощь человеку пришел врач, который отправился в путешествие во время отпуска, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Один из пассажиров рейса, который направлялся в Узбекистан почувствовал себя плохо уже через 20 минут после взлета. Все дело в том, что у него был установлен катетер для гемодиализа. Он сместился, и пошла кровь.

По счастливому стечению обстоятельств, на борту воздушного судна находился врачи из Омска. Хирург осмотрел пассажира, а после оказал ему необходимую помощь прямо в небе. Специалист остановил кровотечение, а самолет долетел до места назначения без экстренной посадки.

Ранее сообщалось, что россиянка приняла роды на борту самолета в небе над Гренландией. Она оказалось акушеркой.