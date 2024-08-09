«Делал это часами»: опекун шестилетнего Далера заставлял мальчика приседать

Опекун шестилетнего Далера, найденного мертвым в гараже, признался, что заставлял мальчика приседать. Однако он опроверг информацию о том, будто это длилось часами.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

Александра Наумова обвиняют в истязаниях усыновленного малыша. Следствие уверено, что мужчина заставлял ребенка приседать, стоять в стойке «полтора» и бил шокером. Обвиняемый не признает вину – в суде он уверял, что преследовал воспитательные цели.

«Далер не плакал, спокойно это делал. Но это длилось от двух до пяти минут. Это и для него полезно. Показания, что он делал это часами …Это невозможно», - поделился Наумов и отметил, что соответствующие выводы также сделал эксперт.

Он размышлял, что если считать приседания до пяти минут истязанием, тогда следует отменить уроки физкультуры в школах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал ключевой свидетель по делу погибшего Далера. Речь идет о бывшем специалисте Центра соцпомощи. Он работал с семьей, но позже сменил место жительства и не сообщил новый адрес.