«Помогите, я убила своего внука»: россиянка зарезала ножом годовалого малыша

Пожилую жительницу Хабаровского края судят за убийство годовалого внука. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как пояснили в ведомстве, весной 2024 года 54-летняя женщина сидела с полуторагодовалым внуком в Николаевске-на-Амуре. Новоиспеченной бабушке захотелось выпить алкоголь. После спиртного она внезапно накинулась на малыша с ножом из чувства неприязни. Россиянка нанесла ему несколько ударов в шею. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

По данным Kp.ru, спиртное женщине приносили соседи. Почему она сама не ходила в магазин — не уточняется. После случившегося россиянка позвонила знакомым и сказала: «Помогите, я убила своего внука». Они сразу же вызвали полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Женщине грозит до 20 лет колонии. Подробности случившегося она не раскрывает и признала вину лишь частично.

До этого в Подмосковье мужчина попытался отравить газом жену и 7-летнего сына. Подробнее читайте здесь.