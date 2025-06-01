«Помогите! Помогите!»: что происходило в первые секунды после подрыва моста с поездом в Брянской области

Пассажирский состав сошел с рельсов после подрыва моста в Брянской области. Семь человек погибли в результате ЧП, еще десятки — получили травмы. Выжившие люди рассказали журналистам о первых секундах после инцидента, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам людей, сначала они почувствовали сильные толчки. Через мгновение погас свет, а затем пассажиры начали падать с полок и травмироваться. В вагонах послышались крики. Эвакуироваться пришлось через секции, где двери не заблокировались после крушения состава. Также пассажиры отметили, что врачи и спасатели приехали на место трагедии быстро.

«В вагоне, который перевернулся, кричали: "Помогите! Помогите!"»: — рассказали участники событий.

Ранее сын пассажира рухнувшего поезда под Брянском рассказал, благодаря чему тот выжил. Мужчине посчастливилось сидеть в восьмом вагоне, который не сильно пострадал.