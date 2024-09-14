Помогали им двое подростков: пьяные мужчины устроили резню бензопилами в продуктовом магазине

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух хулиганов, которые разгромили магазин в Ленинградской области. Они наведались туда с бензопилами, передает Фонтанка.

Инцидент произошел в деревне Агалатово. Пьяные мужчину повздорили с работниками местного магазина, после чего вернулись в маркет с бензопилами. Они стали крушить помещение, в это им помогали двое подростков.

После дебоша его участника отправились отсыпаться в бытовки. Однако уже совсем скоро нарушителей спокойствия побеспокоили полицейские. Они задержали хулиганов и доставили в отдел.

В отношении граждан были составлены административные протоколы. Самого младшего из задержанных передали родителям.

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