СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 сентября 2024, 13:47
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Помогали им двое подростков: пьяные мужчины устроили резню бензопилами в продуктовом магазине

В Ленобласти пьяные мужчины с бензопилами разгромили магазин и пошли спать .
Помогали им двое подростков: пьяные мужчины устроили резню бензопилами в продуктовом магазине

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух хулиганов, которые разгромили магазин в Ленинградской области. Они наведались туда с бензопилами, передает Фонтанка.

Инцидент произошел в деревне Агалатово. Пьяные мужчину повздорили с работниками местного магазина, после чего вернулись в маркет с бензопилами. Они стали крушить помещение, в это им помогали двое подростков.

После дебоша его участника отправились отсыпаться в бытовки. Однако уже совсем скоро нарушителей спокойствия побеспокоили полицейские. Они задержали хулиганов и доставили в отдел.

В отношении граждан были составлены административные протоколы. Самого младшего из задержанных передали родителям.

Ранее в Петербурге солист Мариинского театра попал в больницу с травмой глаза. Его ударила посетительница бара во время конфликта.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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дебош
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