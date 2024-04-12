Помогал жителям ЛНР: что известно о погибшем в ДТП адвокате Андрея Чикатило

Погибший в ДТП ростовский адвокат Марат Хабибулин, который когда-то защищал серийного маньяка Андрея Чикатило, помогал жителям ЛНР как юрист. Именно поэтому он часто ездил в Луганск.

Как пояснила Kp.ru, его бывшая коллега Ольга Бухановская, в Луганске у Хабибулина было заседание по одному из дел. В итоге он попал в ДТП на трассе и погиб. Ольга узнала о его смерти от следователя, подробности аварии пока неизвестны.

Последние несколько лет Хабибулин часто ездил в ЛНР: он оказывал юридическую помощь жителям республики, вел дела и участвовал в заседаниях суда.

В 1992 году адвокат начал работать юрисконсультом в лечебно-реабилитационном научном центре Александра Бухановского «Феникс». Параллельно он защищал маньяка.

«Марат Заидович посещал Чикатило как адвокат, а мой папа работал с Чикатило и присутствовал на суде. И с тех пор два профессионала начали работать вместе, а потом подружились», — пояснила Ольга Бухановская.

Бывшая коллега адвоката характеризует его как очень преданного, надежного человека, который за годы своей работы помог многим людям.

Адвокат представлял в суде интересы маньяка Андрея Чикатило, который совершил более 50 убийств в 1978—1990 годах в различных регионах страны. Однако он проиграл дело. Чикатило приговорили к смертной казни, а попытка добиться для него помилования провалилась. В феврале 1994 года маньяка расстреляли в новочеркасской тюрьме.

О смерти адвоката Андрея Чикатило стало известно 12 апреля.