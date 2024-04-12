Адвокат маньяка Андрея Чикатило трагически погиб в ДТП

Адвокат Марат Хабибулин, защищавший маньяка и серийного убийцу Андрея Чикатило, погиб в ДТП под Луганском. Об этом рассказала его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

Трагедия произошла, когда Хабибулин возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону. О гибели адвоката сообщил следователь, который выехал на место происшествия.

Точные причины смерти пока неизвестны, пояснила Бухановская в разговоре с ТАСС.

Она пообещала помочь совместно с адвокатской палатой Ростовской области с организацией похорон Хабибулина.

Адвокат представлял в суде интересы маньяка Андрея Чикатило, который совершил более 50 убийств в 1978—1990 годах в различных регионах страны. До этого Хабибулин не участвовал в громких делах, поэтому он сразу согласился на эту работу. Правда, он все же проиграл. Чикатило приговорили к смертной казни, а попытка добиться для него помилования провалилась. В феврале 1994 года маньяка расстреляли в новочеркасской тюрьме.

Ранее стало известно, что приговоренный к двум пожизненным срокам ангарский маньяк пополнил список жертв.