Помогал родственникам ухаживать за лошадьми: 13-летний мальчик мгновенно погиб после удара молнии

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Республике Тыва. В подростка ударила молния, передает Telegram-канал СУ СКР по региону.

Трагичный случай произошел в Дзун-Хемчикском районе. По информации правоохранителей, школьник находился на чабанской стоянке в местечке «Кызыл-Кожагар». Он помогал родственникам присматривать за лошадьми.

Вчера, 19 июля, несовершеннолетний отправился вместе с братом загонять табун и попал под грозу. Во время непогоды в мальчика ударила молния, от чего тот умер на месте.

Для установления точной причины гибели труп подростка отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Тульской области погибла преподаватель иностранного языка. Женщину настигла молния на пляже, где она отдыхала вместе с другими.