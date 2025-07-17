58-летняя педагог из Москвы погибла от удара молнии на пляже под Тулой

В Тульской области погибла преподаватель иностранного языка в МПГУ и в школе № 2115 Ольга Ветрова. 58-летняя женщина находилась на пляже в поселке Бунырево во время удара молнии.

Жертвами стихии 14 июля стали три человека, включая ребенка. Еще шесть человек получили ожоги и были госпитализированы.

«На 59-м году жизни трагически, от удара молнии погибла Ветрова Ольга Игоревна — наша уважаемая коллега. Ольга Игоревна всю жизнь посвятила российской школе», — сообщил MSK1.ru депутат округа Черемушки Олег Михайлов.

Уточняется, что в момент удара молнии двое погибших находились в воде, еще одна женщина – на берегу. При этом очевидцы трагедии сообщили, что мгновенно погибли только те, кто находился без обуви, остальным удалось выжить.

Известно, что у педагога был стаж 35 лет. Она преподавала в школе и на кафедре английского языка в МПГУ, была методистом, заместителем директора и директором.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник, призер Олимпийских игр Эудун Гренвольд трагически погиб во время семейного отдыха – в него ударила молния. 15 июля в реанимации спортсмену исполнилось 49 лет, а 16 июля он скончался.