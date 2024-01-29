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Опубликовано 29 января 2024, 17:33
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Помог высадить кота: полиция ищет мужчину, выставившего Твикса на улицу

Mash: полиция ищет мужчину, который высадил кота Твикса по просьбе проводницы.
Помог высадить кота: полиция ищет мужчину, выставившего Твикса на улицу

© Freepik

Правоохранительные органы начали поиск мужчины, который выставил кота Твикса из поезда. Пассажир сделал это по просьбе проводницы.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у следствия есть данные об этом человеке.

Отмечается, что внутреннее расследование показало: животное выбралось из переноски во время стоянки на станции «Киров». Это случилось днем 11 января в 12:23.

О том, что по вагону блуждает кот, рассказали проводнице. Та попыталась найти владельца, но не получилось. Тогда женщина попросила высадить животное на улицу и обратилась за помощью к пассажиру. Питомца высадили за 2 минуты до конца стоянки.

При этом хозяин обнаружил исчезновение кота только через 7,5 часов, когда поезд проезжал станцию «Галич».

Ранее сообщалось, что кондуктора в Самаре перепутали с проводницей и затравили за смерть кота. Женщине и ее семье стали желать смерти, она была вынуждена переехать.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
Теги:
кот
пассажир
полиция