passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 января 2024, 18:22
1 мин.

Люди желали смерти: кондуктора из Самары перепутали с проводницей и затравили за смерть кота Твикса

Кондуктор из Самары не стала скрывать, что ее по ошибке затравили за смерть кота.
Люди желали смерти: кондуктора из Самары перепутали с проводницей и затравили за смерть кота Твикса

© Freepik

В Самаре кондуктора перепутали с проводницей поезда и по ошибке затравили за смерть кота Твикса. Женщине стали поступать угрозы и проклятия на телефон и в соцсети, люди желали смерти ей и детям.

Подробности приводит сайт 63.RU.

Семья выяснила, что травля началась после публикации в Telegram-каналах двух блогеров личных данных женщины.

«Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда», - сообщила изданию дочь кондуктора.

Она рассказала, что мама 15 лет работала кондуктором и является совершенно обычным человеком. После случившегося у женщины подскочило давление, она ушла на больничный, переехала в целях безопасности и дома не показывается, так как в слитых данных был адрес проживания.

Семья пыталась бороться с негативом своими силами и просила блогеров удалить посты. Один не дал ответ, другой отказался это делать. В итоге было направлено заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что выбросившая Твикса из поезда проводница объяснила поступок. Женщина думала, что кот бродячий.

Источник фото:Freepik
Источник:63.RU
Автор:Лилия Караева
Теги:
кот
женщина
ошибка
Новости партнеров
О чем говорят