Люди желали смерти: кондуктора из Самары перепутали с проводницей и затравили за смерть кота Твикса

В Самаре кондуктора перепутали с проводницей поезда и по ошибке затравили за смерть кота Твикса. Женщине стали поступать угрозы и проклятия на телефон и в соцсети, люди желали смерти ей и детям.

Подробности приводит сайт 63.RU.

Семья выяснила, что травля началась после публикации в Telegram-каналах двух блогеров личных данных женщины.

«Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда», - сообщила изданию дочь кондуктора.

Она рассказала, что мама 15 лет работала кондуктором и является совершенно обычным человеком. После случившегося у женщины подскочило давление, она ушла на больничный, переехала в целях безопасности и дома не показывается, так как в слитых данных был адрес проживания.

Семья пыталась бороться с негативом своими силами и просила блогеров удалить посты. Один не дал ответ, другой отказался это делать. В итоге было направлено заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что выбросившая Твикса из поезда проводница объяснила поступок. Женщина думала, что кот бродячий.