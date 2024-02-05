Ползал по снегу в памперсе: подробности о младенце, найденном на улице в мороз

Житель села Турунтаево в Бурятии обнаружил младенца, ползавшего по улице в одном памперсе при температуре в 30 градусов мороза, и его четырехлетнего брата. Мужчина заметил детей, когда ехал по улице за рулем, после чего остановился, чтобы им помочь. Об этом его жена сообщила в беседе с телеканалом «360».

Женщина, ставшая свидетельницей спасения, сообщила, что старший мальчик махнул рукой, привлекая внимание водителя. Когда мужчина остановил машину, он обнаружил девятимесячного младенца в подгузнике и легкой кофте, ползущего по снегу. Мужчина поднял ребенка, укутал его, так как тот трясся от холода.

«Он (супруг — прим. ред.) снял куртку, давай укутывать ножки, к ногам притрагивается, а он плачет сильно», – поделилась жена.

Брат четырехлетнего мальчика не смог объяснить происходящее. Мужчина укутал обоих детей в свою куртку, заметив, что у младенца обморожены ноги, и отвез их к родственнице.

Напомним, что инцидент произошел в Прибайкальском районе Бурятии. Выяснилось, что мать оставила детей одних дома и ушла в гости. За ними присматривала несовершеннолетняя девочка, которая потом ушла, написав матери смс. Четырехлетний мальчик взял младшего брата и отправился искать бабушку, но не смог далеко унести его. Младенец был госпитализирован с обморожением, а старшего сына отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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