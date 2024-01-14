Полыхает огонь: склад Wildberries в Санкт-Петербурге продолжает гореть

Сотрудники МЧС продолжают бороться с шестью очагами возгорания на складе маркетплейса Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге. Пока им не удалось окончательно потушить пожар.

Площадь одного из очагов возгорания достигла 200 кв. метров. Ранг пожара понизили до единицы — никто из спасателей не пострадал. К складу маркетплейса съезжаются пожарные расчеты, пишет Пятый канал.