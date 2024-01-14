Полыхает огонь: склад Wildberries в Санкт-Петербурге продолжает гореть
В Санкт-Петербурге продолжает гореть склад Wildberries спустя сутки.
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Сотрудники МЧС продолжают бороться с шестью очагами возгорания на складе маркетплейса Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге. Пока им не удалось окончательно потушить пожар.
Площадь одного из очагов возгорания достигла 200 кв. метров. Ранг пожара понизили до единицы — никто из спасателей не пострадал. К складу маркетплейса съезжаются пожарные расчеты, пишет Пятый канал.
На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, что на остатках кровли до сих пор полыхает огонь. Всю округу окутал ядовитый дым, а ветер разметал по снегу пепел. Руководство маркетплейса пообещало выплатить компенсацию всем пострадавшим от пожара продавцам.
Продавцы, чьи товары хранились на складе в Шушарах, получат уведомления после того, как станет известен объем ущерба и суммы компенсации.
Напомним, пожар на складе маркетплейса в Шушарах начался ранним утром 13 января. Следователи рассматривают версию поджога.