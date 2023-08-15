Будет больно всегда: в США 13-летней девочке пришлось родить от насильника из-за дороговизны абортов

Несовершеннолетняя американка из штата Миссисипи забеременела в результате изнасилования. Девочка не хотела оставлять ребенка, однако ей пришлось это сделать — процедура аборта оказалась не по кошельку ее матери, пишет mk.ru со ссылкой на материалы зарубежных изданий.

После незапланированной беременности из-за нападения насильника 13-летняя американка обращалась за помощью к специалистам в штате Миссисипи. Но те не смогли помочь несовершеннолетней, так как в регионе установлен запрет на аборты.

Чтобы осуществить данную процедуру, девочка и ее мама решили воспользоваться услугами клиники, которая находится за пределами родного штата. Однако и тут американкам не повезло: ближайшее учреждение находилось в далеком Чикаго — это более девяти часов пути. Кроме того, решающим фактором стала стоимость аборта. Сумма, озвученная матери изнасилованной девочки, оказалась неподъемной для семейства.

В итоге юной американке пришлось рожать. У нее на свет появился мальчик. По словам матери, ее так рано повзрослевшей дочке «все еще больно и будет больно всегда». Остается только догадываться, как сложится жизнь ребенка в семье при таких обстоятельствах.

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