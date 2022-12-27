Муж разоблачил жену-изменщицу по стонам в радионяне

В Великобритании мужчина попал под суд за нападение с ножом на любовника жены. Британец узнал об измене супруги благодаря установленной в доме радионяне.

47-летний уроженец Словакии Марек Фечко переехал в Великобританию еще 12 лет назад, чтобы начать новую жизни. На Родине он развелся с женой и захотел начать новые отношения, но уже в другой стране. К счастью, ему повстречалась замечательная женщина, которая вскоре стала его новой супругой. И вскоре у пары появился ребенок.

Однако спустя 11 лет брака Фечко узнал, что жена изменяет ему с коллегой по работе. Он хотел поймать неверную супругу с поличным и выжидал подходящего случая. Он представился через пять месяцев. Женщина в очередной раз пришла вместе с любовником домой, пока мужа не было дома. В комнате, в которой пара захотела заняться сексом, была установлена радионяня. Супруга Марека знала об этом, поэтому отвернула устройство к стене, но забыла его выключить.

Фечко был на работе, когда услышал стоны из радионяни и узнал, что изменщики находятся в его доме. Он тут же помчался, чтобы поймать любовников, и, приехав, обнаружил соперника, который собирался уезжать на машине. Тогда Марек схватил нож и стал угрожать мужчине, из-за чего его и арестовали.

В суде мужчина признал свою вину в нарушении общественного порядка и использовании ножа при угрозах. Его приговорили к 120 часам общественных работ и запретили ему контактировать с пострадавшим в течение года.

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