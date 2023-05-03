На Ставрополье годовалая девочка осталась без присмотра и утонула в домашнем пруду

На Ставрополье годовалый ребенок утонул в декоративном пруду бабушки. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР.

Инцидент произошел 2 мая в селе Прасковея Буденновского округа. Отмечается, что ребенок был в гостях у бабушки и его оставили ненадолго без присмотра. Он стал изучать придомовую территорию. Декоративный пруд, разбитый около клумбы, привлек внимание малышки.

По версии следователей, девочка оступилась, упала в воду и не смогла выбраться. Взрослые заметили это слишком поздно.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Источник утверждает, что семью погибшей девочки местные жители характеризуют исключительно с положительной стороны.

«В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – отмечается в сообщении.

Кроме этого, называется основная версия случившегося – несчастный случай.

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