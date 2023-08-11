Не вынесла третью операцию: россиянку, которую поджег муж, похоронили

В селе Цветнополье в Омской области прошли похороны 49-летней женщины, ставшей жертвой домашнего насилия. 50-летний супруг облил ее бензином и поджег. Женщина, у которой диагностировали более 70% ожогов, скончалась во время третьей операции по восстановлению здоровья.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

По информации жителей села, в котором проживают полторы тысячи человек, женщина умерла в воскресенье – похороны организовали через 5 суток. Женщина скончалась во время операции, не выдержав чрезмерной нагрузки, говорят в населенном пункте.

Родственники в какой-то момент сообщали об улучшении самочувствия, врачи даже думали о пересадке кожи, но не случилось, отмечают односельчане.

Подозреваемый в поджоге жены мужчина задержан. В колхозе, где он трудился, говорят, что он тщательно готовился к преступлению.

За месяц до этого женщина подала на развод, и мужчина через две недели взял отпуск. Перед этим он принес в организацию личные документы, объяснив, что не хочет хранить их дома.

В селе тем временем говорят, что супруга боялась уходить от мужа, хотя он ее бил. Мужчина никогда не трогал лицо, но жители села полагают, что тело было в синяках. Они заметили, что летом в жару женщина носила водолазки.

Ранее сообщалось о смерти подростка в Москве, которого поджег друг.