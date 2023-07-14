Получили травмы глаз: мужчина открыл стрельбу по школьникам в супермаркете

В Челябинской области в Озерске полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по школьникам из аэрозольного пистолета. Об этом сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, все произошло в одном из продуктовых супермаркетов. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, он был задержан по месту жительства. У него изъяли аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие), который отправлен на экспертизу.

Мужчину доставили в дежурную часть, а материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Подчеркивается, что дети получили травмы глаз. Пострадавшие обратились за помощью к врачам. Им назначено амбулаторное лечение.

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