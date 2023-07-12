МК: 21-летний парень из Москвы устроил стрельбу в сауне после жалобы на горький кальян

21-летний москвич пожаловался на горечь в кальяне, а потом достал пистолет и устроил стрельбу в сауне. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел ночью 11 июля на Клязьминской улице. Группа из трех парней и двух девушек арендовала сауну на три часа, начиная с полуночи. Молодые люди принесли с собой еду и алкоголь и начали отдыхать. После посещения парилки, бассейна и бильярда компания решила заказать кальян.

Самому старшему из ребят был 21 год. Он подошел к девушке, которая работала администратором, и попросил принести кальян.

Через полчаса администратор вынесла в зал кальян и ушла на свой пост. Еще через какое-то время к ней подошел тот же парень и пожаловался на горький вкус кальяна, предположив, что в нем мало смеси.

Девушка добавила смеси, однако молодому человеку кальян снова не понравился, из-за чего он стал кричать, что в этой сауне просто не умеют нормально работать. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, администратор предложила компании не платить за кальян.

Тогда парень немного успокоился и продолжил веселиться, только вот его девушка по какой-то причине ушла. Это спровоцировало новый порыв злости у молодого человека, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Товарищи пытались его остановить, но тот их не слушал. Он стрелял в зале, потом выходил на улицу, стрелял там, и возвращался обратно.

Администратор позвонила в полицию. Стражи порядка задержали всю компанию. Оказалось, что пистолет был пневматическим, но пулями он повредил стены и дверь в помещении, даже вышиб дверь в комнату отдыха.

Как выяснили полицейские, в компании находились двое несовершеннолетних. Теперь сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выясняют, как дети могли оказаться в таком заведении ночью и почему никто на входе не проверил их документы.

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