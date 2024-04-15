Получили 8 млн рублей, когда он погиб: пара уговорила знакомого без родственников записаться на СВО

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении пары из Приморского края. Муж и жена уговорили знакомого записаться добровольцем в зону спецоперации и после его смерти получили 8 миллионов рублей, передает Telegram-канал Baza.

46-летний мужчина жил и работал у знакомых на даче. Летом 2023 года супруги уговорили его записаться на СВО. Муж и жена знали, что у приятеля нет родственников, и поэтому фиктивно женили его на 63-летней женщине ради получения выплат в дальнейшем.

В октябре мужчина погиб в зоне СВО. После этого вдова оформила необходимые документы и получила в качестве компенсации 8,3 млн рублей. Деньги она передала семейной паре.

В итоге о преступной схеме узнали правоохранители. Они задержали мужчина и жену и возбудили по факту случившегося уголовное дело.

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