Опубликовано 21 февраля 2025, 19:291 мин.
«Развалилась, поломалась»: матери Оксаны Самойловой потребовалась срочная операция
Оксана Самойлова сообщила, что ее матери потребовалась срочная операция.
© Starface.ru
Матери блогера Оксаны Самойловой потребовалась срочная операция. Женщину привезли в клинику, однако вдаваться в подробности семья не стала.
Об операции сообщает «7Дней.ru».
Еще в начале недели семья отмечала день рождения сына Самойловой Давида, которому исполнилось пять лет, но уже 20 февраля блогерша с детьми повезла в клинику маму. Оксана не могла скрыть тревогу, но выражала надежду, что все будет хорошо.
«Мы приехали всей толпой бабу поддержать. Баба наша что-то развалилась, поломалась», - сообщила Самойлова.
Джиган тем временем посетил премьеру фильма «Северный полюс». Он был один, и теперь понятно, почему.
Ранее сайт «Страсти» выяснил, что торт на дне рождения пятилетнего сына Самойловой стоил порядка 200 тысяч.