«Развалилась, поломалась»: матери Оксаны Самойловой потребовалась срочная операция

Матери блогера Оксаны Самойловой потребовалась срочная операция. Женщину привезли в клинику, однако вдаваться в подробности семья не стала.

Об операции сообщает «7Дней.ru».

Еще в начале недели семья отмечала день рождения сына Самойловой Давида, которому исполнилось пять лет, но уже 20 февраля блогерша с детьми повезла в клинику маму. Оксана не могла скрыть тревогу, но выражала надежду, что все будет хорошо.

«Мы приехали всей толпой бабу поддержать. Баба наша что-то развалилась, поломалась», - сообщила Самойлова.

Джиган тем временем посетил премьеру фильма «Северный полюс». Он был один, и теперь понятно, почему.

Ранее сайт «Страсти» выяснил, что торт на дне рождения пятилетнего сына Самойловой стоил порядка 200 тысяч.