Получила условное наказание: тату-мастер предстала перед судом за смерть клиентки

Татуировщица из Санкт-Петербурга получила условное наказание после трагического инцидента, в результате которого погибла ее клиентка. Мастер ввела девушке смертельную дозу обезболивающего.

О завершении расследования и суда по уголовному делу сообщает Фонтанка. По данным СМИ, тату-мастера признали виновной в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Летом 2024 года 24-летняя жительница Северной столицы попала в больницу. Врачи не смогли спасти молодую пациентку. Как потом стало известно, ее состояние ухудшилось после применения лидокаина на сеансе у тату-мастера.

Обвиняемую в гибели петербурженки приговорили к четырем годам условного заключения. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что в Уфе женщина умерла после пластической операции. С момента хирургического вмешательства прошло два дня.