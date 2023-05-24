Получила травму полового органа: безудержный секс довел 22-летнюю москвичку до госпитализации

В Москве 22-летняя девушка провела бурную ночь с партнером, а к вечеру следующего дня была госпитализирована без сознания. Последствия полового контакта оказались пугающими.

Как сообщает Пятый канал, на лице и теле москвички нашли следы насилия. Она потеряла много крови.

Выяснилось, что партнер вел себя в постели чересчур грубо. Его действия привели к серьезной травме женского полового органа.

При этом сама девушка не сразу после полового контакта поняла, что не все в порядке. К счастью, она успела вызвать скорую.

Пациентку подключили к ИВЛ. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее мы писали, что в Италии 50-летний турист получил некроз полового органа. Мужчина занимался сексом с женой в течение 24 часов. После этого он почувствовал дискомфорт в паху, который только усиливался. Теперь турист находится в реанимации. Мужчине грозит ампутация пениса.