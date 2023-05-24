Получила травму полового органа: безудержный секс довел 22-летнюю москвичку до госпитализации
22-летнюю девушку в Москве подключили к ИВЛ после травмы полового органа во время секса.
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В Москве 22-летняя девушка провела бурную ночь с партнером, а к вечеру следующего дня была госпитализирована без сознания. Последствия полового контакта оказались пугающими.
Как сообщает Пятый канал, на лице и теле москвички нашли следы насилия. Она потеряла много крови.
Выяснилось, что партнер вел себя в постели чересчур грубо. Его действия привели к серьезной травме женского полового органа.
При этом сама девушка не сразу после полового контакта поняла, что не все в порядке. К счастью, она успела вызвать скорую.
Пациентку подключили к ИВЛ. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее мы писали, что в Италии 50-летний турист получил некроз полового органа. Мужчина занимался сексом с женой в течение 24 часов. После этого он почувствовал дискомфорт в паху, который только усиливался. Теперь турист находится в реанимации. Мужчине грозит ампутация пениса.