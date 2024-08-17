Получила страшную травму: 5-летняя москвичка пострадала из-за сброшенной на голову водной бомбочки

Юной жительнице Москвы потребовалась экстренная помощь. На отдыхе в Геленджике она получила серьезную травму головы. Сверху на ребенка упала водная бомбочка, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам матери пострадавшей девочки, она отдыхала с дочерью в отеле. В один из дней дошкольница играла возле бассейна. Неожиданно ей на голову опустилась водная бомбочка, которую скинул мальчик постарше.

Юная москвичка при падении сильно ударилась головой. Травма оказалась такой сильной, что у девочки началась рвота спустя какое-то время. Позже у пострадавшей зафиксировали черепно-мозговую травму.

Отдых пришлось прервать. Несовершеннолетнюю госпитализировали в московскую клинику. Ее мать намерена добиться справедливого наказания для родителей мальчика, который покалечил ее дочь. Они просто извинились перед женщиной и продолжили отдых на юге.

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