Получила рану на затылке: незнакомец ударил женщину за отказ купить ему кофе

Жительнице Екатеринбурга потребовалась медицинская помощь после встречи с агрессивным посетителем магазина. Мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе, передает Telegram-канала Ural Mash.

По данным СМИ, екатеринбуржец приобрел себе напиток, а затем пролил его, столкнувшись с другой посетительницей маркета. Тогда же мужчина потребовал у незнакомки купить ему новый стаканчик с кофе, но женщина проигнорировала обращение.

При этом посетительница продолжила выбирать напиток себе. Возникшая ситуация вывела огорченного екатеринбуржца из себя, и он набросился на незнакомку с кулаками. Женщина получила удар по голове и ударилась о кассу. Нападавший после этого скрылся.

В результате конфликта пострадавшая получила рану на затылке. Ее доставили в больницу на машине скорой для оказания необходимой помощи.

Ранее житель Волгограда с размаху пнул девушку ногой в живот в супермаркете. Что стало причиной агрессивного поведения мужчины, пока неизвестно.