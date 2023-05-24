Получил тяжелые травмы: 6-летний ребенок промчался по траволатору на беговеле в ТЦ

В Клину шестилетний ребенок пронесся по траволатору на беговеле, не смог затормозить и ударился о стеклянную дверь магазина, получив тяжелые травмы. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Все произошло 23 мая. Источник утверждает, что отец мальчика, 33-летний мужчина, пришел в торговый центр с двумя детьми. Одного на беговеле он пропустил вперед, а сам взял за руку младшего ребенка и вместе с ним встал на ступеньки движущейся дорожки.

В результате мальчик на большой скорости скатился вниз, не сумев затормозить, он ударился о стеклянную дверь магазина. К ребенку сразу прибежали очевидцы, которые вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у ребенка перелом костей носа, сотрясение головного мозга и множественные ушибы и гематомы. Его госпитализировали.

Подчеркивается, что семья мальчика благополучная и на учете у детских инспекторов не состоит.

Кроме этого, в торговом центре отмечается наличие лифта. Он находится в нескольких метрах от траволатора. Полицейские посмотрели запись с камер, где видно, что отец разрешил сыну спуститься на нижний этаж опасным образом.

Ранее сообщалось, что ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП под Армавиром. Известно, что инцидент произошел возле поселка Дивный. Тогда мальчик 7-летнего возраста вылетел на встречную полосу.