13:09, 16 мая 2023
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Вылетел на встречную полосу: ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП под Армавиром
Фото: freepik
Ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Армавир».
Известно, что инцидент произошел возле поселка Дивный. Тогда мальчик 7-летнего возраста вылетел на встречную полосу. К слову, взрослый человек присутствовал в машине, но лишь в качестве пассажира. Аварии удалось избежать благодаря реакции девушки, которая находилась за рулем другого авто.
«Следите за своими детьми и не пускайте за руль. Куда смотрит полиция?» — высказалась пострадавшая.
Также девушка потребовала, чтобы виновные были наказаны.
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