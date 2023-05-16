Вылетел на встречную полосу: ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП под Армавиром

Ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Армавир».

Известно, что инцидент произошел возле поселка Дивный. Тогда мальчик 7-летнего возраста вылетел на встречную полосу. К слову, взрослый человек присутствовал в машине, но лишь в качестве пассажира. Аварии удалось избежать благодаря реакции девушки, которая находилась за рулем другого авто.

«Следите за своими детьми и не пускайте за руль. Куда смотрит полиция?» — высказалась пострадавшая.

Также девушка потребовала, чтобы виновные были наказаны.

Ранее мы писали о том, что в Красногорске сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил свою жену. Подробности инцидента смотрите здесь.