Получил травмы, не совместимые с жизнью: ребенка насмерть завалило снегом с крыши

Падение снега с крыши частного дома привело к гибели несовершеннолетнего в Калужской области. Ребенок, оказавшийся под завалом, получил травмы, не совместимые с жизнью, передает в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Трагичный случай произошел в городе Кондрово. Снег сошел с крыши частного дома на несовершеннолетнего, который гулял во дворе. В результате случившегося ребенок получил тяжелые травмы. На место инцидента были вызваны сотрудники скорой помощи. Они добрались до пострадавшего за 14 минут, однако спасти его не удалось. Несовершеннолетний скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов пока никак не прокомментировали смерть ребенка. Детали и обстоятельства трагичного случая выясняются.

Ранее в Уфе семилетний мальчик пострадал в результате падения наледи с балкона. После осмотра в больнице его отпустили домой.