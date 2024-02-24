Получил страшные ожоги, но не вызвал врачей: мужчина умер в реанимации после неудачной готовки

Житель Москвы скончался в одном из медицинских учреждений столицы после неудачной готовки. Мужчина случайно обварился кипятком, но не захотел сразу же обратиться за помощью, что в итоге и привело к трагичной развязке.

64-летний москвич получил травмы 12 февраля, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Вечером он готовил ужин на кухне. В какой-то момент он случайно облился кипятком и сильно обжегся. После мужчина решил не обращаться в скорую, хотя на этом настаивала его сожительница.

В итоге спустя шесть дней состояние пострадавшего настолько ухудшилось, что его госпитализировали с некрозом слоев кожи. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизни новоприбывшему пациентку. Однако их старания оказались тщетны. Два дня назад, 22 февраля, мужчина умер. Его труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Москве человек обварился кипятком в подъезде дома. В многоэтажке произошел прорыв трубы.