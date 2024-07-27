Получил страшные ожоги, когда пытался помочь людям: 25-летний сотрудник МЧС обварился в кипятке и умер

Врачи не смогли спасти 25-летнего сотрудника МЧС, который получил страшные ожоги при спасении людей. Он провалился в яму с кипятком.

Информация о смерти молодого человека появилась в официальном Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, 17 июля в Твери из-за прорыва горячей воды и обвала грунта под землю ушла легковушки с людьми.

Спасатель, прибывший на место ЧП, попытался помочь гражданам, но грунт обвалился и под ним. В итоге он упал в кипяток и получил страшные ожоги.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти молодого сотрудника МЧС. Тверичанин, как пишут коллеги, сам спас десятки жизней, однако сохранить жизнь ему не удалось.

Ранее в Москве до 15 человек оказались заблокированы в стоматологии из-за пожара. Люди ждали на помощь спасателей.