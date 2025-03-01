Получил страшную травму — упал глазом на нож: трехлетний мальчик умер в больнице

Сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть трехлетнего мальчика в казахстанском Петропавловске. Ребенок упал глазом на нож и с декабря лежал в больнице, передает Tengrinews.kz.

По данным СМИ, несовершеннолетний поступил в больницу еще 19 декабря. Его состояние оценивалось как тяжелое. У юного пациента была травмирована левая глазница. Спасти его не удалось.

Мама мальчика рассказала, что тот пострадал дома. По ее словам, ребенок прыгал на кухне и в итоге напоролся на нож. Стражи порядка сначала начали расследование по статье о неисполнении родительских обязанностей, однако потом переквалифицировали статью на неосторожное причинение вреда здоровью. Женщину признали потерпевшей по делу.

Ранее сообщалось о смерти двухлетнего ребенка на Ямале. Малыш проглотил 18 магнитов, попал в больницу, но спасти его не удалось.