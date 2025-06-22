Получил ранения головы, легких и травмы шеи: львы набросились на владельца парка «Тайган» Олега Зубкова

Олег Зубков, владелец парка «Тайган», подвергся нападению хищников. У пострадавшего мужчины многочисленные ранения. Его состояние оценивается как тяжелое, передает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, в результате нападения львов Зубков получил ранения головы, легких и травмы шеи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как пострадавшего владельца парка оттаскивают от места случившегося.

Сейчас Олег находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. Позже в Белогорск, где он лежит, прибудет санавиация, которая доставит пациента в Москву.

К делу также подключились правоохранители. Они начали доследственную проверку по факту нападения хищников на человека.

Ранее в Мариуполе на работе погиб сотрудник зоопарка. Его атаковал белый тигр. Трагедия произошла во время кормления хищника.