Получил ожоги ног до тазобедренного сустава: ребенок провалился в яму с кипятком

Школьник получил ожоги, упав в кипяток, в одном из дворов города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел из-за прорыва труб, передает РЕН ТВ.

Сначала информация о случившемся появилась в одном из местных Telegram-каналов. Стало известно, что мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу. Затем историей в социальных сетях поделился отец пострадавшего ребенка. Мужчина назвал причину инцидента. По его словам, все случилось из-за прорыва труб. Проблемы с ними возникали регулярно, при этом коммунальные службы никак не реагируют на них и даже не пытаются оградить опасное место.

После падения в яму с кипятком школьник получил ожоги ног до тазобедренного сустава. Коммунальные службы отреагировали на случившееся неспешно. Они отключили воду только ближе к ночи, а ограждение вокруг места прорыва появилось спустя несколько часов. СК по факту инцидента организовал доследственную проверку.

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