Перепутал краны: девочка получила ожоги 84% тела после похода в баню с отцом

В Ханты-Мансийском автономном округе ученица первого класса серьезно пострадала после похода с отцом в баню. Девочку госпитализировали с серьезными ожогами. Сейчас юная пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Югорске. Семья девочки, по данным СМИ, проживает в частном доме. Каждую среду первоклассницу водили в баню или мама, или бабушка. Однако в этот раз девочка пошла вместе с отцом.

В процессе он перепутал краны, набрал в таз горячей воды и окатил ей дочку. В результате случившегося несовершеннолетняя получила многочисленные ожоги. Первоклассницу доставили в больницу, где у нее зафиксировали ожоги 84% тела. Несмотря на то, что произошедшее носит случайный характер, к выяснению обстоятельств подключились сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье умерла четырехлетняя девочка, на которой загорелось платье. Врачи не смогли спасти юную пациентку.