Получил отпор от сверстника и попытался покончить с собой: подробности нападения 13-летнего подростка на школу в Челябинске

В Челябинске 13-летний подросток утром 16 сентября принес в школу молоток и напал на одноклассников. При этом один из учеников смог оказать сопротивление и вынудить агрессора бежать.

Как пишет Telegram-канал Baza, нападавший пришел в школу в середине первого урока. Он был одет во все черное и сразу же проследовал в сторону туалета. В класс он ворвался с молотком в руках за пять минут до звонка на перемену.

Как рассказали очевидцы, сначала он ударил одну из девочек по голове, а потом напал на учительницу, так как она попыталась отобрать у него молоток. Он вырвался из рук женщины и нанес удары еще одной девочке и мальчику. После этого подросток выбежал из класса и закрылся в туалете.

Пострадавшие девочки находятся в тяжелом состоянии. Мальчик, оказавший сопротивление агрессору, также госпитализирован. Известно, что травмы получила и учительница биологии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у одной из учениц пробит череп, ей сделали трепанацию. Сам нападавший школьник попытался совершить самоубийство в школьной уборной, однако его удалось спасти.

Одноклассники утверждают, что мальчик не был жертвой буллинга и всегда мог постоять за себя.

Ранее сообщалось, что у школьника был с собой целый арсенал оружия. Помимо молотка, он якобы сумел пронести мимо охраны нож и пистолет. Каким образом ученику удалось это сделать, будут выяснять правоохранители.