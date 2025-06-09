СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 июня 2025, 19:09
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Получил год ограничения свободы: москвич случайно задушил подругу, которая не хотела бриться налысо

Москвич получил год ограничения свободы за убийство подруги при помощи носка.
Получил год ограничения свободы: москвич случайно задушил подругу, которая не хотела бриться налысо

© Freepik

Тимирязевский суд столицы вынес приговор жителю Москвы, который случайно убил подругу. Мужчина задушил девушку во время бритья ее налысо, передает mk.ru.

Трагичный эпизод произошел в январе. В один из дней москвич, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил проучить подругу и обрить ее налысо.

Мужчина запихал девушке в горло носок и заклеил рот скотчем, так как она сопротивлялась и не хотела лишаться волос. В итоге, когда житель столицы закончил, то он увидел, что подруга мертва.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Объявляемый не стал скрываться и признал вину. Его приговорили к одному году ограничения свободы. Также ему предписали пройти лечение от наркомании.

Ранее в Белгородской области 13-летнюю школьницу убил фонтан. Бабушка, дедушка и подруга погибшей винят себя в случившемся.