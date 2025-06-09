Получил год ограничения свободы: москвич случайно задушил подругу, которая не хотела бриться налысо

Тимирязевский суд столицы вынес приговор жителю Москвы, который случайно убил подругу. Мужчина задушил девушку во время бритья ее налысо, передает mk.ru.

Трагичный эпизод произошел в январе. В один из дней москвич, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил проучить подругу и обрить ее налысо.

Мужчина запихал девушке в горло носок и заклеил рот скотчем, так как она сопротивлялась и не хотела лишаться волос. В итоге, когда житель столицы закончил, то он увидел, что подруга мертва.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Объявляемый не стал скрываться и признал вину. Его приговорили к одному году ограничения свободы. Также ему предписали пройти лечение от наркомании.

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