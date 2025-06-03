«Бабушка с дедушкой себя винили, что отпустили гулять»: школьницу убил контактный фонтан

В Белгородской области 13-летняя школьница умерла во время прогулки с подругой. Девочки играли в контактном фонтане, пока одну из них не ударило током. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, дети веселились на площади, где установлен контактный фонтан. Школьница дважды пробежала под струями воды, а на третий раз упала, потеряв сознание. Подруга хотела помочь ей, оттащить от воды, но девочку било током.

Воду отключили, и только тогда ребенка смогли забрать с территории фонтана. Спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась еще до приезда скорой помощи.

«Подружка погибшей в истерике кричала, винив себя за то, что не отговорила идти девочку к фонтану. Бабушка с дедушкой себя винили за то, что отпустили гулять. Какое горе, это ужас», - поделились очевидцы.

Отметим, что родители скончавшейся девочки обратились к губернатору и попросили взять ситуацию на личный контроль. Они не хотят допустить, чтобы кто-то еще пострадал из-за неисправности фонтана.

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