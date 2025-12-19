Получил 237 млн рублей: отца 600 несуществующих детей задержали за мошенничество

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли мошенническую схему. Преступная группа зарабатывала миллионы на социальных выплатах по всей России, используя поддельные документы о рождении ребенка в домашних условиях. Историей поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Лжеотец подавал ложные заявления о домашних родах в органы ЗАГСа Москвы, Самары и Нижнего Новгорода. Когда оформлялись свидетельства о рождении, то лжематери обращались за получением пособий и социальных выплат.

Всего аферисты «нарожали» 600 детей по всей России. Это позволило получить свыше 237 млн рублей. Участники преступного сообщества использовали поддельные документы. В скором времени все они предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они начали приглашать жертв в группы с голосованием.