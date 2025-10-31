Начали приглашать в группы с голосованием: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Россияне столкнулись с новой схемой мошенничества. Теперь аферисты предлагают жертвам принять участие в фейковом голосовании.

О новой угрозе на просторах Сети предупредило МВД в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России». По информации правоохранителей, мошенники копируют аккаунт знакомого потенциальной жертвы и создают от его имени группу поддержки участника конкурса. В нее запускают десятки ботов, которые имитируют активность.

После этого аферисты приглашают в чат реальных пользователей и призывают их проголосовать. Для этого они просят пройти по специальной ссылке. Если человек выполнит все, что ему сказали, то попадет на вредоносный ресурс. Оказавшись в руках мошенников, пользователи могут лишиться личных данных или подхватить на свое устройство вирус.

