Полторы бутылки шампанского и набор бутылок поменьше: бортпроводник напился перед рейсом и напал на начальника

Бортпроводник авиакомпании American Airlines устроил дебош на рабочем месте. Мужчина напился шампанского и напал на начальника перед взлетом, передает портал Paddle Your Own Kanoo.

В мае 2024 года в аэропорту Даллас Форт-Уэрт в штате Техас бортпроводник выпил полторы бутылки шампанского и собрался в полет. Пьяного работника сдал его коллега — он вызвал начальника для решения проблемы.

Разгоряченный алкоголем бортпроводник толкнул руководителя и устроил дебош. На место конфликтной ситуации пришлось вызывать правоохранителей.

В итоге пьяного сотрудника авиакомпании связали и вывезли из воздушной гавани на инвалидном кресле. При себе у мужчины обнаружили набор миниатюрных бутылок с алкоголем. Нарушитель до последнего упирался и кричал, что ему не место в полицейском автомобиле.

