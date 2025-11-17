Положили лицами в снег и отвезли в ИВС: банду подростков, которые избили полицейского, задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые разгромили пункт выдачи товаров в Воркуте и избили полицейского. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Telegram-канал 112.

Банда хулиганов вечером ворвалась в отделение пункта выдачи и начала крушить помещение. Сотрудница ПВЗ пыталась угомонить малолетних вандалов, но получила удар. Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию.

На место прибыл наряд. Однако подростки не угомонились, а, наоборот, набросились на одного из стражей порядка. За нападение на полицейского их задержали и доставили в изолятор. Главному агрессору, 17-летнему юноше, грозит до 10 лет колонии за применение насилия в отношении представителя власти.

