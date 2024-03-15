Положила в ведро и спустила в неотапливаемый погреб: уголовное дело возбудили в отношении матери младенца

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели новорожденного в Новосибирской области. К ответственности намерены привлечь мать ребенка.

Труп младенца был обнаружен в подвале одного из частных домом Болотнинского района. По данным правоохранителей, селянка родила жизнеспособную дочь в период с 25 по 26 февраля. Затем женщина положила ребенка в ведро и спустила его в неотапливаемый подвал.

Через некоторое время младенец умер. Его нашли 11 марта, передает Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области. В отношении матери, допустившей смерть ребенка, было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что найденный на мусорном полигоне на Камчатке младенец умер от переохлаждения. Предварительную причину его гибели назвали в Следственном комитете.